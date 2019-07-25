Son Dakika Haberleri: Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...
Son Dakika Genel Haber

Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...

45 dakika önce

Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum" -" Çok güzel ve hayırlı bir gün" -"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel...

Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum"
-" Çok güzel ve hayırlı bir gün"
-"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel bir tatil yapacak, dinlenecek"
Bakan Berat Albayrak: Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...
Mehmet Hakan Atilla, Berat Albayrak, Anne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 01:09:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]