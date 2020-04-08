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Bakan Berat Albayrak: "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz.
6 saat önce
Bakan Berat Albayrak: "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz.
Bakan Berat Albayrak: "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:51 Kaynak: İHA
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