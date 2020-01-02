Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara müjde - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilyacılara müjdeyi Çanakkale'den verdi. Mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyuran Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzden 12'den yüzde 9'a düşürdü" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de iş adamları ile bir araya geldi. Berat Albayrak, burada yaptığı açıklamada "Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor" dedi. Bakan Albayrak, "2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzden 12'den yüzde 9'a düşürdü" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Bakan Albayrak mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğü müjdesini verdi.

(İHA)