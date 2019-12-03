Son Dakika Haberleri: Bakan Berat Albayrak: "Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz"
Son Dakika Güncel Bakan Berat Albayrak: 'Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz' - Son Dakika

Bakan Berat Albayrak: "Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.

Bakan Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

Berat Albayrak, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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