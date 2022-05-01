Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

01.05.2022 12:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, bakanlığın 1 Mayıs dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye, işçilerinin emeğiyle büyüyor; emekçilerinin göz nuru, bilek gücü, akıl hüneri sayesinde hız kesmeden yeni hedeflere yürüyor. Daha büyük hedeflere, daima omuz omuza… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'müz kutlu olsun."

Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:44:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement