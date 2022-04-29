BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ - Son Dakika
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BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ

29.04.2022 21:09

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 bizim daha büyük başarılara imza atmamızın bir başka başlangıç noktası olacaktır.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 bizim daha büyük başarılara imza atmamızın bir başka başlangıç noktası olacaktır. Bu topraklar üzerindeki varlığımızı daha ileri güçlü bir ekonomiye; uluslararası sistemde, girişimcileri, markaları yarışan bir ülke olmaya, dış politikada saygınlığı artan, Türkiye acaba ne der diyen Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da dünyanın merkezlerinde sorulacağı bir sorunun üretildiği bir Türkiye olacaktır. 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz dedi.

Çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, AK Parti ile MHP İl Teşkilatlarını ziyaret etti. Bakan Bilgin, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki konuşmasında, Altyapıda büyük bir değişim sağladık. Şehirler altyapılarına kavuştu. Anadolu ilk defa demir yollarıyla kara yollarıyla birbirine bağlandı. Bir ülkenin kalkınmasının temel şartı altyapıdır. Altyapının da ana ögesi ulaştırmadır. Çünkü hammaddeleri, malları, ürünleri, insanları pazara, pazarı devlere bütünleştiremiyorsanız orada durgun bir ekonomi, kapalı bir ekonomi dediğimiz şey vardır. Türkiye bunu kırdı. Yollar, köprüler. Düşünün Çanakkale Köprüsü, bunun maliyeti şu kadar, daha az maliyetli yatırımlar yapsak daha mı iyi olurdu şeklindeki tartışmalar anlamsızdır. Nasıl 1971'de ilk açılan Boğaziçi Köprüsü'nü bugün tartışanlara gülüyorsak, muhtemelen bundan 20 sene sonra da bunlara gelecek tasavvurları yokmuş diyeceklerdir. Tutucu zihniyet her zaman olabilir. Bunun olması bir anlamda da faydalıdır. Yenilik yaptığınızın daha fazla fark edilmesine yol açar. 2023 bizim daha büyük başarılara imza atmamızın bir başka başlangıç noktası olacaktır. Bu topraklar üzerindeki varlığımızı daha ileri güçlü bir ekonomiye; uluslararası sistemde, girişimcileri, markaları yarışan bir ülke olmaya, dış politikada saygınlığı artan, Türkiye acaba ne der diyen Avrupa'da Amerika'da Asya'da dünyanın merkezlerinde sorulacağı bir sorunun üretildiği bir Türkiye olacaktır. Türkiye her alanda askeri, savunma sanayiinde yakaladığımız başarının devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir hale geldi. Bu fevkalade önemli bir şey. 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz dedi. (DHA)

BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ
BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ
BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ
BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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