BAKAN BİLGİN: 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ - Son Dakika
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BAKAN BİLGİN: 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ

29.04.2022 23:39

Aksaray'daki çeşitli ziyaretlerinin ardından Aksaray Ticaret Odsa'nda İstihdam Sağlayan İş İnsanları Ödül Töreni'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada sanayicilere seslendi.

Aksaray'daki çeşitli ziyaretlerinin ardından Aksaray Ticaret Odsa'nda İstihdam Sağlayan İş İnsanları Ödül Töreni'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada sanayicilere seslendi. Bakan Bilgin, 'Sanayi bizim temel meselemiz, sanayi içimizdeki kanama. Çünkü biz sanayileşemediğimiz için bir imparatorluk kaybettik. İmparatorluğu kaybetmemizin bir sürü sebebi olabilir ama hepsinin altındaki payda, sanayileşememiş olmaktır. Sanayileşemediğimiz için kaybettik biz. Sanayi çağına geldiğimizde, sanayi üretiminin dışında kaldığımız için imparatorluğumuzu kaybettik. O nedenle sanayileşmek bizim için bir dava, bir milli mesele. 21'inci yüzyılda bir varlık sahibi, bir iddia sahibi olabiliriz. Türkler, tarım çağının en büyük imparatorluklarını, en büyük devletlerini kurdular. Ama tarım çağı çoktan geride kaldı. Bu çağı sanayileşerek, sanayide yeni teknolojilere, bilişim teknolojilerine dayalı sanayi üretimiyle çağında ilerisine geçtik.' dedi.

'EKONOMİK KRİZLER, DÖVİZDEKİ DALGALANMALAR KONJOKTÜRELDİR'

Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Türkiye birçok iş adamımızın ve girişimcimizin hikayesinin üzerinde yükselen büyük bir destana dönmüş durumda ekonomik kalkınmamız. 300 milyar dolardan, 300 milyon doların eşiğindeyiz. Bu ekonomik krizler, dövizdeki dalgalanmalar falan bunlar konjonktüreldir. Bunlar gelip geçer. Ama esas olan budur. Türkiye ne üretiyor' 900 milyar dolarlık ürün üretiyor, hizmet üretiyor. Geçen yıl yüzde 10 büyüdük. Biz istikrarlı biçimde üst üste 2 yıldan fazla büyüdüğümüz zaman ne yapacağız? Biz artık büyümeden kalkınmaya geçeceğiz. Geçtiğimiz yıl Türk ekonomisi kötü şartlara rağmen yaklaşık 1 milyon istihdam üretti. Demek ki, biz istihdam yaratan bir büyüme yolunda ilerlemeliyiz. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapan bir büyüme gerçekleşti.?(DHA)

BAKAN BİLGİN: 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ
BAKAN BİLGİN: 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ
BAKAN BİLGİN: 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ
BAKAN BİLGİN: 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ

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BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ BAKAN BİLGİN 21'İNCİ YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLMASINI İSTİYORUZ Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı: Çin, Yarım Yüzyıldır Çevre Korumasını Aktif Olarak Destekliyor Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı: Çin, Yarım Yüzyıldır Çevre Korumasını Aktif Olarak Destekliyor

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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