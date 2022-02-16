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Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız (2) - Son Dakika

Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız (2)

16.02.2022 13:03
Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız (2)

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı sona erdi.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basına kapalı yapılan komisyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve özellikle teknik konular üzerinde durduklarını belirten Yalçın, ikinci komisyon toplantısını ise 16 Mart saat 10.30'da yapacaklarını söyledi.


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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız (2) - Son Dakika
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