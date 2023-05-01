Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"KANUN TEKLİFİMİZ HAZIR"

Bakan Bilgin konuşmasında şunları kaydetti; "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir. Kanun teklifimiz hazır.

"BAŞKA BİR HÜKÜMET EYT KONUSUNU ÇÖZEMEZDİ"

Asgari ücret gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu yapısal bir düzenlemedir, bu tarihi bir adımdır. Cumhurbaşkanımıza bu düzenlemeyi götürdüğümde 'Asgari ücretten vergi almayalım bu haksızlıktır' dedi. Çözdüğümüz çok önemli konulardan biri sosyal güvenlik reformu yapılırken hukuk kuralı geriye işletilmiş. EYT denen mesele bununla ilgili bir konu. Yaklaşık 5 milyon insanın olumsuz etkilenmesine yol açılmış. EYT konusu çözüldüyse Sayın Cumhurbaşkanımızın ağır bir maliyeti olmasına rağmen onun iradesi ile çözüldü. Başka bir hükümet olsaydı çözülmezdi.

"TÜRKİYE'YE SALDIRMAK İÇİN ABD TARAFINDAN MAAŞA BAĞLANMIŞLAR"

ABD yeni bir Ortadoğu siyaseti uyguluyor. Yani bizim coğrafyamızı batılılar yıktılar ama bununla kalmadılar. Şimdi de cumhuriyeti yıkmayı hedefliyorlar. Terör örgütleri ile iş birliği yaparak terör devletleri kurmak istiyorlar. PKK/PYD'yi, DEAŞ'ı kullanıyorlar. Çete liderlerinden birini Türkiye yerinde cezalandırdı, İslam düşmanlarını. PKK Suriye'de PYD adı altında ABD bütçesinden dolarla destek alarak maaşa bağlanmış bir katiller sürüsü. Türkiye'ye saldırmak için ABD tarafından maaşa bağlanmışlar. Katiller sürüsünün sözde lider kadrosu ABD karargahında saklanıyor. Burunlarını çıkardıkları anda Türk istihbaratı ne yapıyor? Onları televizyonlarda bir alt yazı haline getiriyor.

"BU, YENİDEN SÖMÜRGELEŞTİRME PROJESİDİR"

Onun için neyle karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. ABD, PKK/PYD DEAŞ gibi terör örgütlerinden Türkiye'yi etkisiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü Türkiye etkisiz hale gelirse, Suriye'yi, İran'ı parçalamak onlar için çok kolay bir lokma olacak. Bu proje yeniden sömürgeleştirme projesidir. 14 Mayıs'ta cevabını vereceğimiz sorulardan biri bu. Türk milleti, bin yıldır burada yaşayan bu halk, bu Müslüman coğrafyanın yeniden sömürgeleştirilmesine dur diyecek.