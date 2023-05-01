Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı

01.05.2023 13:18

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"KANUN TEKLİFİMİZ HAZIR"

Bakan Bilgin konuşmasında şunları kaydetti; "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir. Kanun teklifimiz hazır.

"BAŞKA BİR HÜKÜMET EYT KONUSUNU ÇÖZEMEZDİ"

Asgari ücret gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu yapısal bir düzenlemedir, bu tarihi bir adımdır. Cumhurbaşkanımıza bu düzenlemeyi götürdüğümde 'Asgari ücretten vergi almayalım bu haksızlıktır' dedi. Çözdüğümüz çok önemli konulardan biri sosyal güvenlik reformu yapılırken hukuk kuralı geriye işletilmiş. EYT denen mesele bununla ilgili bir konu. Yaklaşık 5 milyon insanın olumsuz etkilenmesine yol açılmış. EYT konusu çözüldüyse Sayın Cumhurbaşkanımızın ağır bir maliyeti olmasına rağmen onun iradesi ile çözüldü. Başka bir hükümet olsaydı çözülmezdi.

"TÜRKİYE'YE SALDIRMAK İÇİN ABD TARAFINDAN MAAŞA BAĞLANMIŞLAR"

ABD yeni bir Ortadoğu siyaseti uyguluyor. Yani bizim coğrafyamızı batılılar yıktılar ama bununla kalmadılar. Şimdi de cumhuriyeti yıkmayı hedefliyorlar. Terör örgütleri ile iş birliği yaparak terör devletleri kurmak istiyorlar. PKK/PYD'yi, DEAŞ'ı kullanıyorlar. Çete liderlerinden birini Türkiye yerinde cezalandırdı, İslam düşmanlarını. PKK Suriye'de PYD adı altında ABD bütçesinden dolarla destek alarak maaşa bağlanmış bir katiller sürüsü. Türkiye'ye saldırmak için ABD tarafından maaşa bağlanmışlar. Katiller sürüsünün sözde lider kadrosu ABD karargahında saklanıyor. Burunlarını çıkardıkları anda Türk istihbaratı ne yapıyor? Onları televizyonlarda bir alt yazı haline getiriyor.

"BU, YENİDEN SÖMÜRGELEŞTİRME PROJESİDİR"

Onun için neyle karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. ABD, PKK/PYD DEAŞ gibi terör örgütlerinden Türkiye'yi etkisiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü Türkiye etkisiz hale gelirse, Suriye'yi, İran'ı parçalamak onlar için çok kolay bir lokma olacak. Bu proje yeniden sömürgeleştirme projesidir. 14 Mayıs'ta cevabını vereceğimiz sorulardan biri bu. Türk milleti, bin yıldır burada yaşayan bu halk, bu Müslüman coğrafyanın yeniden sömürgeleştirilmesine dur diyecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR (9)
  • Murat Adıyaman: 3600 çıkacak maaşlar artacak dendi 3600 müdürlere verildi düz memurlara birşey yok müdürler bizim iki katımıza yakın alıyor zaten kamu işcisi arkadaşlarım bile birinin maaşı 22 bin olmuş diyerinin 24 bin biz düz memurlar hala 13 bin maaş alıyoruz İNŞALLAH düz memurlarada bi iyileştirme yapılır bunları birisi tayp abiye anlatsa haberi olsa mutlaka bizide görür diye düşünüyorum. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Veysel Ülker: Vallahi 14 Mayıs son tarih neden diyeceksiniz 31 yıllık memuriyet hayatımda hep vaad edilen bu 3600 ne yazık ki verilmedi . 1/ 4 de 6 yıl beklemiş 31 yıl hizmeti 12.500 gün pirimi olan biri olarak inanmıyorum Yardımcı hizmetler sınıfı olarak 600 ek gösterge alabildik. Dediğim gibi 14 Mayıs Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ZEYNEP ECEBAY: Daaha bekletmeyin artik. Secimden once ciksin 3600.Beklemeyelim. Karar bir an once alinsin da Temmuzda parayi aliriz. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
13:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında
13:26 Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
13:05 Cumhur İttifakı ortağı Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçlerin vesayeti altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement