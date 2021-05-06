Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
06.05.2021 17:26
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Kovid-19 salgınının çalışma hayatına etkileri ve bakanlığın AB programları kapsamında yürüttüğü çalışmaların ele alındığı kaydedildi.
Son Dakika İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor? Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti