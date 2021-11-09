ZONGULDAK - Bilgin: "(Erken emeklilik, 3 bin 600 ek gösterge, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması) Komisyonlarımız çalışıyor" - Son Dakika

ZONGULDAK - Bilgin: "(Erken emeklilik, 3 bin 600 ek gösterge, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması) Komisyonlarımız çalışıyor"
09.11.2021 14:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Amelebirliği'ni ziyaret etmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etmesi Çalışma ve Sosyal...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Amelebirliği'ni ziyaret etmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret açıklaması ZONGULDAK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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