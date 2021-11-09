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Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2) - Son Dakika

Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)

09.11.2021 16:18
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)

MADEN İŞÇİLERİYLE BULUŞTUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait ocakta maden işçileriyle buluştu.

MADEN İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait ocakta maden işçileriyle buluştu. İşçiler, Bakan Bilgin'i coşku ve sloganlarla karşıladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri olarak Bilgin'e hoş geldin diyerek toplu sözleşmede işçilere verilen zam için teşekkür etti.

'GELECEĞE DAİR ENDİŞEMİZ YOK'Bakan Bilgin, maden işçilerinin emeğinin kutsal olduğunu ifade etti. Yer altında çalışarak Türkiye'nin ekonomisine katılan emeğin daha da kutsal olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Biz emeğin bakanlığıyız. Bizim sizin emeğinizi korumak ve geliştirmek birinci görevimizdir. İşçilerimizin emekçilerimizin gideceği başka yer yok. Bu topraklarda yaşayacağız, geleceğimize çocuklarımıza emeğimizle toprağımızı ekonomimizi birleştirerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Türkiye, demokrasi içerisinde kalkınarak ileriye doğru yürümeye devam edecektir. Son 20 yılda Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde attığı adımlarda ekonomisinin nasıl şahlandığına hepimiz şahit olduk. Bugün Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi haline gelmişse. 200 milyar dolar ihracat yapıyorsa bu yerin altında yerin üstünde çalışan emekçileriyle olmuştur. Türkiye'nin bilgisiyle, birikimiyle ve demokrasisi sayesinde olmuştur. Onun için geleceğe dair hiçbir endişemiz yok. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek devam etmektir" dedi.'ASGARİ ÜCRETTE DE KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'Bakan Bilgin, asgari ücretle ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında maden işçilerine de bilgiler verdi. Emeği koruyan bir asgari ücret için çalıştıklarını ifade eden Bakan Bilgin, şöyle konuştu: "Asgari ücrette de kimsenin şüphesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak ücret seviyesinde işçi ve işveren sendikalarımızla bir araya gelerek en uygun, en mutlu insanlarımızı gülümsetecek rakama ulaşacağız. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buna burada söz veriyorum. Önümüze çıkan sorunlarından bir tanesi de çalışma hayatının diğer boyutunu oluşturan memurlar, kamu emekçileridir. Onların da taleplerini, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. 3600 konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var. Komisyonlarca çalışıyoruz. O sorunu da çözerek hak eden memurlarımız, meslek guruplarını o haktan istifade ettireceğiz. İsteyen sözleşmelileri bu hakka kavuşturarak bu sorunu da çözeceğiz. Türkiye'nin önünde emeğin sorunlarını çözerek ilerleyeceğimiz bir dönem var. Biliyoruz, emekçiler huzur içinde çalışıp yarından endişe etmezlerse Türkiye'nin yarınından endişe etmesi gereği kalmayacaktır. Bu konuda biz önümüze gelen her engeli aşmaya kararlıyız ve bu yolda sizlerin desteğiyle yürümeye devam edeceğiz."'TÜRKİYE'NİN İYİ BİR ASGARİ ÜCRETE İHTİYACI VAR'

?Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da önlerinde bir asgari ücret çalışması olduğunu belirterek, "Aralık ayında başlayacağız. 45 yıldır bu süreç devam ediyor. Biz Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu yıl arzumuz temennimiz inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret. Biz de sayın bakanımızla beraber, işverenlerimize beraber onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü bir ortamdayız. Fiyat artışlarının arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. O nedenle Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı toplumun memnun olacağı, bizim razı geleceğimiz bir ücretin altına imza atarız. Bir arzum daha var. Biz asgari ücreti 45 yıldır aralık ayı başında başlıyoruz, aralık ayının 31'inde sonlandırıyoruz. Toplumu germenin anlamı yok. Aralık aynın ilk 10 gününde komisyonları toplayalım. İşçi ne alacağını bilsin, işveren ne vereceğini bilsin" dedi.


Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)
Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2) - Son Dakika


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