BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞANLARIN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ALACAK BİR ÇALIŞMA OLACAK - Son Dakika

Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ak Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Bakan Bilgin yaptığı konuşmada, PKK üzerinden Türkiye'ye saldırıldığını ifade ederek, "Türkiye'ye düşman olan bir terör örgütü üzerinden Türkiye'ye saldırıyorlar. Türkiye'ye saldıran kiralık bir örgüt. Cinayet örgütü bu. Türkiye'de iç savaş çıkarmak istiyorlar. Biz Cumhuriyetin 100'üncü yılında ihracatımızı 1 trilyon dolara çıkarmamız lazım. Biz bunu başardığımızda bunların tüm beklentileri hayal kırıklığına dönüşecek. Biz bunları milletimizin desteğiyle yapacağız. O zaman Türkiye bir yıldız gibi bu coğrafyada parlayacak." dedi.

Bakan Bilgin, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili soruyu ise, "Şehit kavramı bizim dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Bizim kutsallarımıza saygısızlık edenlere, o konuda duyarsız kalanlara milletimiz gerekli cevabı verecektir. Ondan hiç endişeniz olmasın. Bu tür milletimizin kutsallarına dönük tavır alanların geçmişte millet tarafından cezalandırıldığını gösteren birçok örnek vardır. Onun için bu konuda duyarsızlıkları da milletimiz affetmeyecektir." diye konuştu.

Bakan Bilgin, oğlu için iş isteyen bir kadına iş sözü verdi. Partililerle bir süre görüşen Bakan Bilgin, ardından kentten ayrıldı.