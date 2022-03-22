Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum (2) - Son Dakika
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Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum (2)

22.03.2022 15:59
Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum (2)

'EKONOMİK DALGALANMALARA CEVAP VERECEK GÜÇTEYİZ'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrikayı ziyaret etti.

'EKONOMİK DALGALANMALARA CEVAP VERECEK GÜÇTEYİZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Model Fabrikayı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Bilgin, pandeminin dünya ekonomisine ciddi darbe vurduğunu ancak Türkiye'nin bu ekonomik dalgalanmalara cevap verecek güçte olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin geçtiğimiz yüzyılda sanayi çağını kaybettiğini ve bunun çok uzun yıllara mal olduğunu ifade ederek, sanayi çağını kaybetmenin az gelişmiş ülke kategorisinde anılma sonucunu getirdiğini ifade eti. Bilgin, Türkiye'nin aslında dünya ticaret merkezinde var olduğunu ve dünyanın en büyük limanlarını yöneten ülke olduğunu belirterek, "Model fabrikanın yaptığı çalışmalar çok önemli. Biz Türkler geçtiğimiz yüzyılda sanayi çağını kaybettik. O kayıp bizlere çok yıllara mal oldu. Sanayi çağını kaybetme bize yaklaşık 200 yıl kaybettirdi ve az gelişmiş ülke kategorisinde anılma sonucunu getirdi. Oysa Türkiye 500 yıl boyunca dünyanın her alanda birinci ülkesiydi. Tarihte askeri başarılarla anıldık. Askeri başarılar önemli ancak biz ticaret yollarını yöneten bir ülkeyiz. Dünya ticaretinin merkezinde bir vardık. Ticaret ne ile oluyor banka ve para ile oluyor. Biz aynı zamanda dünyanın en büyük limanlarını yöneten bir ülkeyiz. En büyük limanlara mal veren ülkeyiz. Konumumuzu değiştirmek zorundayız. Bunu değiştirmek için de değişim iradesine sahip olmak lazım. İnsan kaynağı her şeyden önemli. İnsan kaynağını Türkiye bunu eğitim düzeni ile insan yetiştirme düzeni ile başarmış durumda" dedi.'ÇÖZEMEYECEĞİMİZ SORUN YOK'Bakan Vedat Bilgin, pandemi sonrasında ekonomik dalgalanmaların etkisinde kalarak yaşandığını ancak Türkiye'nin buna cevap verecek güçte olduğunu söyledi.Bilgin, Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği bir sorunun olmadığını anlatarak şöyle dedi: "Değişimler sorun yaratır. Her yerde değişim ve sorunlar vardır. Önemli olan o sorunları çözebilme kabiliyetine sahip olabilmektir. İkincisi ise değişimi yönetebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Biz Türkler 21'inci yüzyılda hem değişimin sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetecek akla sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Model fabrikanın da buna örnek olduğunu görüyoruz. Sorunları elbet dinleyeceğiz, anlayıp çözeceğiz. Çözemeyeceğimiz sorun yoktur."

Konuşmaların ardından Bakan Vedat Bilgin ve beraberindekiler Model Fabrikayı gezdi.


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Organize Sanayi Bölgesi, Amelia Hamlin, Vedat Bilgin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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