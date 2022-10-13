Bakan Bilgin: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.

Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

Emekliler ve çalışanlar memnun olacak

Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunlarının çözümünde sona yaklaştıklarını, bunlar arasında yer alan EYT'nin aralık ayında çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek."

Moderatör Yılmaz'ın, "Çalışanlar ve emekliliği bekleyenler memnun olacaklar mı" yönündeki sorusunu Bilgin, "Tabii tabii." diye yanıtladı.

"Çalışma düzeninin değişeceği bir zamandayız"

Endüstri çağıyla birlikte zaman kavramının değiştiğini ve mesai kavramının oluştuğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Bugünkü post endüstriyel dönemde, zaman algımızın ve çalışma ilişkilerimizin değişmesi lazım. 8 saat mesaiye göre çalışma düzeninin değişeceği bir zamandayız. Emeğin daha üretken olacağı bir teknolojik dönüşüm ortamındayız. Bu ortama göre bu ilişkilerin hepsi değişecek. Uzaktan çalışma, evden çalışma. Burada önemli olan, çalışanın hangi iş ilişkisi içerisinde çalışırsa çalışsın, kişinin sosyal güvencesini sağlamak, yeni sendikal modellere sahip olacağı hakların kendisine kazandırılmasıdır."