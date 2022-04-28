BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA

28.04.2022 09:47

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Bayburt Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Bakan Bilgin, Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, darbe ve vesayet dönemlerinden örnekler verdi. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Bakan Bilgin, kitap okuma ve araştırma yapmaları önerilerinde bulundu. Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bilgin burada halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı. Halk oyunları ekibine teşekkür eden Bakan Bilgin, kendini bekleyen kalabalığa seslendi. Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Bilgin, Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımızın size müjdeleri var. Bayburt- Gümüşhane Havaalanının en geç önümüzdeki martta biteceğinin sözünü aldık, çalışmalar başlıyor. İnşallah açılışta da beraber olacağız. Kentin içme suyu projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kentimizin bütün sorunlarının yakın takipçisiyiz. Üzerime düşeni her zaman yapacağım dedi.

Bakan Bilgin valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. (DHA)

BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA
BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA
BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA
BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA

YORUMLAR
500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu Bakan Bilgin iftarda bin 500 kişilik gönül sofrasına konuk oldu Bakan Bilgin iftarda bin 500 kişilik gönül sofrasına konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bayburt Üniversitesi, Vedat Bilgin, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandı
09:44 DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok!
09:44 Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek
09:43 Beşiktaş'ın itirazı bugün TFF'nin masasında: İtiraz kabul edilirse Trabzon şampiyonluğu bir hafta daha bekleyecek
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
09:02 28 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:48 İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 09:58:09. #1.12#
SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN, BAYBURT'TA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement