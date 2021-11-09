Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız" dedi.

Bu konuların detaylarının henüz kendi bakanlıklarında çalışma aşamasında olduğunu belirten Bilgin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulunun toplanması talimatını verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti.

Asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirten Bilgin, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenlerin, profesyonel yöneticilerin, çalışan işçilerin ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını bildiren Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak, Anket çalışması ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek grubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.

Bakan Bilgin, muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)