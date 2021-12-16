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Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret değerlendirmesi

16.12.2021 19:44
Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret değerlendirmesi

Son dakika haberler... Bakan Bilgin'den asgari ücret değerlendirmesiÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı.

Bakan Bilgin'den asgari ücret değerlendirmesi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı. Aynı dönemde reel olarak ise (kasım ayı itibarıyla) yüzde 235,87 oranında artış gerçekleşmiş bulunmaktadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücerete ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu. Bakan Bilgin, TİSK, Türk-İş ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, aralık ayının sonunda tamamlanacak süreci 15 günde tamamlayarak ve ilk defa erken bir tarihte sonuca ulaştırarak asgari ücretin belirlenmesine katkı sağladığını aktardı. İşçi ve işveren taraflarına tutum ve çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Bilgin, şu açıklamada bulundu: "Asgari ücret, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendi. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı. Tarihi bir mutabakat ile sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandı. Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Böylece, çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı. 2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretim sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlenmiştir. 2022 yılı asgari ücreti brüt 5004 TL, net 4253,4 TL oldu. Bu artış ile net asgari ücrette, 2021 Kasım ayı enflasyon oranının yaklaşık 30 puan üzerinde artış oldu. Böylece Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış oldu. Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı. Aynı dönemde reel olarak ise (kasım ayı itibarıyla) yüzde 235,87 oranında artış gerçekleşmiş bulunmaktadır. Emekçiyi koruyan, iş yerini ve üretimi sürdürmeyi amaçlayan bu kararın başta emekçilerimize, işverenlere ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Haber:  ANKARA,


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Asgari Ücret, Vedat Bilgin, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Bilgin'den asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika


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