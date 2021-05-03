Bakan Bilgin: Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyelerinin 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceğini duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyelerinin 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceğini duyurdu. Bakan Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum" dedi.



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