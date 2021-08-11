Bakan Bilgin: "En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi"