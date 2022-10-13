BAKAN BİLGİN: EYT'DE SONA YAKLAŞTIK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Bakan Vedat Bilgin "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla sabah saatlerinde başlayan forumda Bakan Bilgin, İş Güvenliği ile ilgili bir proje adına protokol imzaladı.

"ARALIK AYINDA ENFLASYONUN EMEKÇİLER ÜZERİNDEKİ TAHRİBATINI ORTADAN KALDIRACAK BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin "Biz sermaye düşmanlığı yapmayız ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasına müsaade etmeyiz. Türkiye, istihdamı tarihinin en yüksek seviyesine, 31 milyon istihdama ulaşan bir ülke. Sorun yok mu? Sorun var, işte enflasyonu yüzde 80'in üzerinde ama bunun kaynağını da biliyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücrette yüzde 50 artış yaptık ama daha önemlisi bütün ücret türü gelirlerden verginin kaldırılması oldu, sonra aritmetik bir ortalamayla yüzde 80 bir zam yaptık, kümülatif olarak yüzde 95'e takabül ediyor. Yeterli mi? Bu enflasyon karşısında yetersiz. Aralıkta yeniden asgari ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz. Bu tahribatı, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.

"EYT'DE SONA YAKLAŞTIK"

Bakan Vedat Bilgin "Yoksulluk sınırını 20-25 bin açıklayan araştırma şirketleri var bunlar bilimsel temellerden yoksun açıklamalar. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan Emeklilikte Yaşı Bekleyenler(EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" dedi.