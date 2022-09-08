BAKAN BİLGİN EYT DE SÖZLEŞME SORUNU DA ÖNÜMÜZDE, ÇÖZÜYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN BİLGİN EYT DE SÖZLEŞME SORUNU DA ÖNÜMÜZDE, ÇÖZÜYORUZ

08.09.2022 22:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya programları kapsamında Kepez Belediyesi Bilim Merkezi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya programları kapsamında Kepez Belediyesi Bilim Merkezi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Bilgin, Türkiye'nin yeni bir konumda olduğunu belirterek, Bu konum, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir konum. Türkiye hızla sanayileşiyor, dünya ticaretiyle entegre oluyor, dünya piyasalarıyla tanışıyor, mal satmadığımız yer yok. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün de yok. Türkiye nükleer teknolojiyle tanışıyor. Ama karşı karşıya olduğumuz sorunları iyi biliyoruz. Bir enflasyon sorun yaşıyoruz. Bu krizin meydana getirdiği dengesizlik ve istikrarsızlığın istikrara dönüştürülmesi için mücadele ediyoruz ve Türkiye demokrasi içinde kalkınma mücadelesi vererek yapmaya çalışıyor dedi.

'GELECEK YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAK'

Binali Yıldırım ise Bugün dünyada gelişmiş ülkeler panik halinde. Bu paniğin de arka planı şudur, artık dünyada zenginlik hicret etmeye başladı. Geçen 50 yılda doğudan batıya hicret ediyordu, şimdi batıdan doğuya doğru hicret ediyor. Dolayısıyla onun paniğini yaşıyorlar. Pandemi ve sonrası yaşananlar batı dünyasında, gelişmiş ülkelerde fevkalade moral bozukluğuna sebep oldu. Bu krizler bölgesel ve küresel krizlerle Türkiye'ye büyük fırsat doğuruyor. Bunu görmemiz lazım. Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada da altyapısı en iyi hazır olan ülke Türkiye'dir diye konuştu.

OSB'DE FİRMALARI ZİYARET ETTİ

Toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerji sistemleri üreten CW Enerji ile yürüyen merdiven ve asansör sistemleri üreten bir asansör firmasını ziyaret ederek, üretim bantlarını inceledi ve bilgi aldı. Bakan Bilgin, fabrikaların çalışanlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektirdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3) Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3) AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti
Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Vedat Bilgin, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN BİLGİN EYT DE SÖZLEŞME SORUNU DA ÖNÜMÜZDE, ÇÖZÜYORUZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
21:18 Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 22:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN EYT DE SÖZLEŞME SORUNU DA ÖNÜMÜZDE, ÇÖZÜYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement