Bakan Bilgin: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Bilgin, ödemelerin 9 Temmuz'da hesaplarda olacağını söyledi.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.