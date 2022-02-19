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Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız - Son Dakika

Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

19.02.2022 14:03
Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.


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Vedat Bilgin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız - Son Dakika


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