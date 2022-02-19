Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız - Son Dakika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.