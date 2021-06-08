Bakan Bilgin ILO'nun 109. Konferansına katıldı - Son Dakika

Bakan Bilgin "Genel Direktörün "Kovid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu" ve ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde vurgulanan insan odaklı yaklaşım, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacaktır." dedi.

Salgının hem çalışma hayatını şekillendiren sosyal ve teknolojik değişimleri hızlandırdığını, hem de çalışma dünyasında eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirdiğini vurgulayan BakanBilgin, bu noktada sosyal adalet ve insana yakışır işin, çalışma hayatında sürdürülebilirliğin temeli olarak öne çıktığına dikkat çekti.

"ILO salgın sonrası dönemde düzgün bir çalışma hayatının kurulması için önemli rol üstleniyor"

Bakan Bilgin, "Salgın sonrasında eğilmemiz gereken insan odaklı toparlanmanın nihai hedefi, yenilikçi, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma modeli içinde sosyal diyalog üzerinden yükselen adil, kapsayıcı ve güvenceli düzgün bir çalışma hayatının kurulması olmalıdır. Bu hedefe ulaşmanın ve ekonomik toparlanmanın, uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmayla gerçekleştirilebileceğini ve ILO'nun bu hususta önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için"Sosyal Koruma Kalkanı Programı"nı hayata geçirdiklerini ve bukapsamda kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi istihdamı korumaya yönelik tedbirleri uygulamaya koyduklarını belirtti. Bakan Bilgin böylece işverenlerimiz ve çalışanlarımızın istihdam ve gelir kayıplarının önüne geçilmeye çalışıldığını kaydetti. Bilgin, "Salgının neden olduğu yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızı seferber ettiğimizi ve salgınla mücadelede dünyada rol model olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim." dedi.

"Düzensiz göç akınlarının yükünü en çok taşıyan ülke Türkiye Suriyelilere gerekli desteği sağladı"

Bakan Bilgin, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir düzensiz göç akınlarının yükünü dünyada en çok taşıyan ülkelerin başında geldiğinin de altını çizdi. Bilgin, bu süreçte, 40 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını da belirterek "Göçmenler, bazı ülkelerde ulusal müdahale planlarının dışında tutulsa da; Türkiye, "kimseyi dışarda bırakmama" yaklaşımıyla Suriyelilere gerekli desteği sağlamaya devam etti" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edecek"

Bakan Bilgin Ortadoğuile ilgili de önemli mesajlar verdi, "Filistin halkı, vatanlarını, birlik ve beraberliklerini savunmakta olduğu topraklarında hayatlarını korumaya çalışmaktadır." dedi. "ILO Genel Direktörünün Raporu'nda da yer verildiği üzere uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgal sonucunda Filistin halkının yerleşim yerlerinin yok edilmesi ve yerlerinden edilmesi sadece barışa zarar vermemekte, 21. yüzyılda uygulanan bir soykırıma dönüşmektedir." ifadesini kullanan Bilgin, Türkiye'nin, Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeye, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde haklı ve meşru davasında kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Bakan Bilgin, hem insan odaklı bir toparlanmanın, hem de çalışma dünyasında ilerlemenin sağlanmasında uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde alınacak tedbirler ve uygulamaların belirleyici rol oynayacağına vurgu yaparak " ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde ve bu Konferansın çıktısı niteliğindeki Konferans Sonuç Belgesi rehberliğinde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin de benimsediği sosyal adaletin tesisi ve herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için ILO bünyesindeki her türlü çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.