Bakan Bilgin ILO'nun 109. Konferansına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Göçmenler, bazı ülkelerde ulusal müdahale planlarının dışında tutulsa da, Türkiye, kimseyi dışarda bırakmama yaklaşımıyla Suriyelilere gerekli desteği sağlamaya devam etti"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 109. Konferansına video mesaj gönderdi.

Bakan Bilgin ILO'nun 109. Konferansına gönderdiği video mesajda "Genel Direktörün "Kovid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu" ve ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde vurgulanan insan odaklı yaklaşım, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacaktır" dedi.

Salgının hem çalışma hayatını şekillendiren sosyal ve teknolojik değişimleri hızlandırdığını, hem de çalışma dünyasında eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirdiğini vurgulayan Bakan Bilgin, bu noktada sosyal adalet ve insana yakışır işin, çalışma hayatında sürdürülebilirliğin temeli olarak öne çıktığına dikkat çekti.

"ILO salgın sonrası dönemde düzgün bir çalışma hayatının kurulması için önemli rol üstleniyor"

Ekonomik toparlanmanın uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmayla gerçekleştirilebileceğini, bu noktada da ILO'nun önemli olduğunu bildiren Bakan Bilgin, "Salgın sonrasında eğilmemiz gereken insan odaklı toparlanmanın nihai hedefi, yenilikçi, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma modeli içinde sosyal diyalog üzerinden yükselen adil, kapsayıcı ve güvenceli düzgün bir çalışma hayatının kurulması olmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bilgin, salgının ilk günlerinden itibaren 'Sosyal Koruma Kalkanı Programı'nı hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi istihdamı korumaya yönelik tedbirleri uygulamaya koyduklarını belirtti.

Salgınla mücadelede dünyaya rol model olunduğu aktaran Bakan Bilgin, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir düzensiz göç akınlarının yükünü dünyada en çok taşıyan ülkelerin başında geldiğini de bildirdi. Bilgin, bu süreçte, 40 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını da belirterek "Göçmenler, bazı ülkelerde ulusal müdahale planlarının dışında tutulsa da; Türkiye, "kimseyi dışarda bırakmama" yaklaşımıyla Suriyelilere gerekli desteği sağlamaya devam etti" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edecek"

"Filistin halkı vatanlarını birlik ve beraberliklerini savunmakta olduğu topraklarında hayatlarını korumaya çalışmaktadır"diyen Bakan Bilgin, "ILO Genel Direktörünün Raporu'nda da yer verildiği üzere uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgal sonucunda Filistin halkının yerleşim yerlerinin yok edilmesi ve yerlerinden edilmesi sadece barışa zarar vermemekte, 21. yüzyılda uygulanan bir soykırıma dönüşmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin, hem insan odaklı bir toparlanmanın, hem de çalışma dünyasında ilerlemenin sağlanmasında uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde alınacak tedbirler ve uygulamaların belirleyici rol oynayacağına vurgu yaparak "ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde ve bu Konferansın çıktısı niteliğindeki Konferans Sonuç Belgesi rehberliğinde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin de benimsediği sosyal adaletin tesisi ve herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için ILO bünyesindeki her türlü çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.