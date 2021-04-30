Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği, toplumun tamamını ilgilendiriyor - Son Dakika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde öncelik olduğunu vurgulayarak, "Biz çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda uluslararası iş birliği ile güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğine video mesaj gönderdi. Bakan Bilgin, çalışanların, işverenlerin ve çalışma dünyasının Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü kutladı. Bilgin, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde öncelik olduğunu belirtip, "Biz çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda uluslararası iş birliği ile güçlendirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin G-20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ağı'nın eş başkanlığını yürütmeye devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, pandemi ile değişen çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği temalı ağın ilk kampanyasına da liderlik ettiklerini hatırlattı. Bilgin, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı'ndaki çalışmaların da sürdüğünü dile getirerek, "Bu yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı aracılığı ile Moritanya'da yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla bir iş hijyeni laboratuvarı kuruyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ağa üye ülkelere 20 farklı konuda eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. '45 BİN ÜZERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELİNİ SEFERBER ETTİK'Bakan Bilgin, salgın sürecini en az zararla atlatmak için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını, bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarıyla sendika konfederasyonlarıyla iş dünyasıyla çeşitli ortak platformlarda değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydetti. Bilgin, salgınla beraber hastalığın iş yerlerinde yayılmasını önlemek için sahada hizmet veren 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettiklerini belirtti. Bulaş riski yüksek sektörler başta olmak üzere 24 farklı sektör ve çalışma alanına özgü çalışmaları içeren rehberler, videolar, kontrol listeleri hazırlandığını dile getiren Bilgin, bu rehberlerin ILO tarafından İngilizce'ye ve Arapça'ya çevrilerek, uluslararası arenada kullanıma sunulduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin 5 kıtadan toplam 157 ülkeye 'güvenli maske' hibesini içeren yardım paketleri gönderdiğini de hatırlattı.