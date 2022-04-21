Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız - Son Dakika
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Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız

21.04.2022 22:49
Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını, aralık ayında ise asgari ücreti değerlendirirken de çalışanları koruyacak seviyede belirleyeceklerini söyledi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını, aralık ayında ise asgari ücreti değerlendirirken de çalışanları koruyacak seviyede belirleyeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamada bulundu.

'BİZİM DEVLET ANLAYIŞIMIZ MİLLETLE BİRLİK OLMAKTIR'Bakan Bilgin, "Bugün burada ağırlıklı olarak işçi kardeşlerimiz var. Çalışanlarımız, memurlarımız var. Aramızda emekliler var. Bütün bunlar, bu gruplar bizim çalışma hayatımızın en önemli sosyal ortaklarıdır. Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.Bakan Bilgin, çalışma hayatının bir başka yönünün de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz."

Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçilerimiz, kamu çalışanları, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" dedi.


Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız
Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız
Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Isparta, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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