Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız"

25.04.2022 14:08
Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek! Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, İşsizlik, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: 'İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız' - Son Dakika


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