Bakan Bilgin: "Kastamonu, Bartın ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle SGK Prim Borcu Ödeme Sürelerini Uzatıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Kastamonu, Bartın ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle SGK Prim Borcu Ödeme Sürelerini Uzatıyoruz"

24.08.2021 15:38
Bakan Bilgin: "Kastamonu, Bartın ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle SGK Prim Borcu Ödeme Sürelerini Uzatıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle selden etkilenen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçlarını ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle selden etkilenen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçlarını ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı.

Bilgin, söz konusu kararın Kastamonu I·li Abana, Azdavay, Bozkurt, C¸atalzeytin, Devrekani, I·nebolu, Ku¨re, Pınarbas¸ı ve S¸enpazar, Sinop I·li Merkez, Ayancık, Tu¨rkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilc¸eleri ile Bartın I·li Ulus ilc¸esinde geçerli olacağını kaydetti.

"Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinin selden etkilenen ilçelerinde 11 Ağustos 2021 ila 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında SGK'ya verilmesi gereken belgelerin Kuruma verilme süresini 27. 09. 2021 tarihine kadar uzattık. " ifadelerini kullanan Bakan Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da belirtti.

Bilgin ayrıca, "Sel felaketinin yaşandığı 11. 08. 2021 tarihinden önce ödeme vadesi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylu¨l, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme sürelerini de 31. 01. 2022 tarihine kadar erteledik. " dedi.

Bölgedeki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyen Bakan Bilgin, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Habermetre
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Kastamonu, Bartın, Sinop, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bakan Bilgin: 'Kastamonu, Bartın ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle SGK Prim Borcu Ödeme Sürelerini Uzatıyoruz' - Son Dakika


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