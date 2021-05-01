Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız - Son Dakika

Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız
01.05.2021 14:02
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız" dedi.
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" mesajını paylaştı. Bakan Bilgin, paylaşımında, "Önceden yasaklarla anılan 1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında Emek ve Dayanışma günü olarak tanınması ve resmi tatil yapılması özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız" dedi.
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