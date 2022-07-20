Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz (2) - Son Dakika
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Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz (2)

20.07.2022 16:30
Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz (2)

'GELECEĞE ÜMİTLE BAKIYORUZ'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tavşanlı ilçesindeki programının ardından Kütahya'ya geldi.

'GELECEĞE ÜMİTLE BAKIYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tavşanlı ilçesindeki programının ardından Kütahya'ya geldi. Bakan Bilgin Kütahya Valiliği, belediye ve AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda konuşan Bakan Bilgin, EYT gibi birçok sorunun olduğunu ancak Türkiye'nin bunları çözecek güçte olduğunu belirterek, "Enflasyon büyük bir sorun ama ona karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Uyguladığımız sosyal politika tedbirleri, ücret politikaları, 3600'den asgari ücrete kadar. Önümüzdeki günlerde geçici işçiler sorunu, kamudaki muhtelif sözleşme biçimleri var. Birçok sorun var. EYT, vesaire. Bütün bu sorunlar çözülecek sorunlardır ve Türkiye bunları çözecek güçte olan bir ülkedir. Onun için geleceğe ümitle bakıyoruz. Bu ümidimizi çalışmamızla, gayretimizle, milletimizle bütünleşerek ileriye taşıyacağız. Büyük Türkiye rüyasını hayal olmaktan realiteye, gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürmek için milletin iradesi ile bütünleşerek, demokrasinin gücü ile güçlenerek, bunu ileriye taşıyarak başarmak durumundayız" dedi.

'ENFLASYONUN BÜTÜN TAHRİBATLARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacaklarını düzenlemelerle ortadan kaldırarak, kimseyi enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini ifade eden Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Türkiye pandemi sonrası dünyada 2'nci en yüksek büyüme oranını yakalamış bir ülkedir. Çin ve Türkiye. Dolayısı ile 11,7 büyüdük. Geçtiğimiz ilk çeyrekte Türkiye 7,3 büyüdü. Geçen ay açıklanan sanayi büyümemiz yıllık bazda 9,1. İhracatımız 1 ayda 24 milyar eşiğine geldi. Dolayısı ile bunları dikkate aldığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Türkiye ekonomisi, sanayisi büyüyecek istihdam yaratacak, ihracat yapacak ve Türkiye milli gelirini arttırarak sosyal politikalarla bunu topluma yayarak gelişecek. Sosyal politikalar bütün ekonomik olumsuzlukların karşısında halkı, çalışanları, emekçileri koruyan bir politikadır. Bu sadece bir ücret düzenlemesi değil, sosyal refahın paylaşılması uygulamasıdır. Bu konularda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var biliyorsunuz. Enflasyona kimseyi ezdirmeyeceğiz. Türkiye yoluna devam edecek. Büyüme ile devam edecek, kalkınma ile devam edecek, demokrasi ile devam edecek. Dolayısı ile önümüzde Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. Bu sorumluluktan asla kaçmayacağız"

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Kaynak: DHA

Vedat Bilgin, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz (2) - Son Dakika

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