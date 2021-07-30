Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı" - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'de sendika üyesi işçi sayısının 2 milyonu aştığını bildirdi.

Bilgin, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2021 Temmuz ayı istatistiklerine göre, sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Sendikaya üye işçi sayısı 2 milyonu aştı." ifadesini kullanan Bilgin, 2021 Ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını bildirdi.

Bilgin, bu yıl Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğunu ve 2021 Ocak ayında barajı geçen sendikaların tamamının iş kolu barajını da geçtiğini aktardı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 yeni sendika kurulduğunu bildiren Bakan Bilgin, yüzde 1'lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının ise 54'e ulaştığını kaydetti.

İşçi sendika ve konfederasyonlarının çalışma hayatının önemli paydaşlarından olduğuna işaret eden Bilgin, "Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.