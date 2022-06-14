Bakan Bilgin: Temmuz Ayında Bütün Çalışanlarımızın Yüzünü Güldürecek Bir Düzenlemeyi Türkiye Gerçekleştirecek Durumda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çeşitli konumlarda bulunan emeklileri kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konularını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Temmuz ayında bütün çalışanlarımızın yüzünü güldürecek, hiç olmazsa 'enflasyona karşı benim devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Vedat Bilgin, bugün, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun (ÇEKAT) düzenlediği '35. Yıl Buluşması'na katıldı. Bilgin, öğrenci ve mezunların katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, şunları söyledi:

"Türkiye büyüyor; sanayiye dayanarak, toplam ihracatın içinde sanayi ürünlerinin payı artarak büyüyor. Bu büyüme süreci, bizim ihracata dayalı büyüme modelimizin devam ettirilmesi, Türkiye'nin çıkış noktasının burası olduğunu bize hatırlatıyor. Türkiye, ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen bu büyümeyi sürdürüyor. Enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Bunu kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca tebliğ ettiler. Biz, emeği, çalışanlarımızı enflasyonlara ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde temmuz dönemi var. Sadece kamu çalışanları, emeklileri ile değil, özel sektör emeklileriyle, eski BAĞ-KUR'lularla, çeşitli konumlarda bulunan emeklileri kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konularını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Temmuz ayında bütün çalışanlarımızın yüzünü güldürecek, hiç olmazsa 'enflasyona karşı benim devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır."