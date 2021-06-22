Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün her alanda dünyada ne üretildiğini, nasıl üretildiğini bilen cesur girişimcilerimiz var. Rekabet gücüne, özgüvene sahip olan girişimciler var. Sizin talepleriniz, bizim için karşılanması gereken hizmetlere yol gösterici işaret olur." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Bilgin, kabuldeki konuşmasında, istihdam oluşturan firmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisi, ihracata dayalı büyüme stratejisiyle yükselir, onunla güçlenir, onunla dünyada kendisine bir pazar oluşturur. Biz, çağın ihtiyaçlarına, sorularına cevap vererek, bu coğrafyada hayatta kalabiliriz. Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz, önümüzdeki bin yıllarda yaşamamızın anahtarı buradadır. Biz Türkiye olarak, Endüstri Devrimi'ni kaçırdık, yeni bir endüstri dalgası yükseliyor, bu endüstri dalgasını kaçırmayacağız."

Bakan Bilgin, Türkiye'nin tarihine, gerçeğine objektif bakıldığında, son 20 yılda AK Parti'nin kattıklarının daha net görüleceğini vurgulayarak, "Bugün her alanda dünyada ne üretildiğini, nasıl üretildiğini bilen cesur girişimcilerimiz var. Rekabet gücüne, özgüvene sahip olan girişimciler var. Sizin talepleriniz bizim için karşılanması gereken hizmetlere yol gösterici işaret olur." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, esnek çalışma modellerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğini de dile getirerek, "Önümüzdeki 20 yılda olacakları pandemi erkene çekti. Esnek çalışma modellerini 'güvenceli esnek' çalışmaya dönüştürmeden uygulamaya sokmak çalışanlar için uygun değildir. Bu açıdan, mevzuatımızdaki eski kurumsal ilişkilerin parçası olan düzenlemelerin yerini yenilerinin alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikalı iş yeri temsilcileri ile bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendika, aynı zamanda tabiri caizse merdiven altı işletmecilik anlayışının kapısını kapatacak, kayıt dışılığı önleyecek önemli bir kurumdur. Sizinle şunu paylaşmak isterim, önümüzdeki dönemde sendikalı, aynı zamanda vergi borcu olmayan iş yerlerine mavi bayrak benzeri beyaz bayrak gibi bir uygulamaya geçeceğiz. Bu uygulama, marka ve güven tescili olacak. Bu bizim için gurur kaynağı, işletmelerimiz için de özgüven yaratacak bir durum."

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi ve güvenceli esnek çalışma taleplerini Bakan Bilgin'e iletti.

Kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de yer aldı.