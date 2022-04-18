Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması

18.04.2022 20:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş'in çalışma hayatında konfederasyon olarak sadece bir felsefeyi, bir anlayışı değil, aynı zamanda çalışma hukuku içinde emeğin hakkını koruyan, emeğin toplumsal gelişmesine katkı yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak da tarihi bir öneme...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş'in çalışma hayatında konfederasyon olarak sadece bir felsefeyi, bir anlayışı değil, aynı zamanda çalışma hukuku içinde emeğin hakkını koruyan, emeğin toplumsal gelişmesine katkı yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak da tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, işçi konfederasyonları arasında çok farklı yaklaşımların bulunmasının, işin tabiatı olduğunu ifade etti.

Çalışma hayatına her farklı bakış açısının farklı cevaplar getirdiğini, Hak-İş'in de özellikle sermaye ve devlet arasındaki ilişkilerde farklı talepleriyle çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Bilgin, "Hak-İş, çalışma hayatında konfederasyon olarak sadece bir felsefeyi, bir anlayışı değil, aynı zamanda çalışma hukuku içinde emeğin hakkını koruyan, emeğin toplumsal gelişmesine katkı yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak da tarihi bir öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumda çoğulculuğun yaşaması ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde temsil edilmesinin önemine işaret eden Bilgin, Hak-İş'in bunu layıkıyla kendi perspektifi içinde gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu bakımdan da toplu sözleşme sürecinde ve diğer farklı süreçlerde de iş kolları bazında da her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık ve bulduk. Bunlara da Hak-İş'in hep katkı yaptığını her ortamda belirtiyorum. Ben Hak-İş ile ilgili çok uzun bir hikayeye sahibim aynı zamanda. Dolayısıyla bu uzun yıllara varan dönem içerisinde Hak-İş'in oynadığı toplumsal rolün bilincindeyim. Önümüzdeki günlerde de çalışma hayatımızın, çalışma barışının, çalışma sorunlarını aşma konusunda ihtiyaç duyduğumuz dayanışmanın Hak-İş konfederasyonu ile birlikte süreklileştirileceğine inanıyorum."

"Asgari ücrette vergi alınmaması bence ilk adımdı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Bakan Bilgin ile yakın bir çalışma içinde olduklarını, Kamu Çerçeve Protokolü'nün uzlaşma ile sonuçlanmasında ciddi birliktelik sağladıklarını anlattı.

Başarılı bir toplu iş sözleşmesinin imzalandığını, asgari ücret konusunda da iş birliğin devam ettiğini aktaran Arslan, "Yakın tarihimizin en yüksek asgari ücret oranları belirlendi. Orada tarihi bir başarıyı yakaladık ve asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınmaması konusu ilk defa mevzuatımıza girdi. Bu, bizim için çok büyük bir değişimdi. Belki rakamsal olarak bizim açımızdan çok yüksek olmamakla beraber bir anlayışı yansıtmış olduk. Bu anlayış da önümüzdeki dönemde hem vergi dilimlerindeki mesafeyi biraz daha açmak hem de ilk başlangıç vergi dilimini yüzde 10'lardan başlatarak yeni bir anlayışı geliştirmek için bence ilk adımdı, bunu da başardık." diye konuştu.

Arslan, çalışma hayatında yapılan diğer çalışmalardan da bahsederek, bütün bu faaliyetlere katkı veren Bakan Bilgin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bakan Bilgin ile birlikte gittiklerini ve taleplerini ilettiklerini dile getiren Arslan, Bakan Bilgin'i akademisyen kimliği ile de tanıdıklarını ifade ederek, "Bu birlikteliğimiz, umarım sorunların çözümü için işlerimizi daha da kolaylaştıracaktır." dedi.

Kazakistan Sendikalar Federasyonu ile yarın ikili iş birliği anlaşması imzalayacaklarını bildiren Arslan, iki konfederasyon olarak bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini bildirdi.

İftara katılan Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldy Dauletalin de yaptığı konuşmada, hazır bulunanları selamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Bakan Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığının iftar programında konuştu Açıklaması Bakan Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığının iftar programında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:40 Aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan motosikletteki 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:30 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 21:16:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyelerinin iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement