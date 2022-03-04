Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz - Son Dakika
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Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz

04.03.2022 16:57

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastaları ve bazı kanser türleri için önerilen ilaçların bilimsel geçerliliği olmadığı için ödeme listesine alınmadığını belirterek, "Türk devleti parasına bakmaz.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastaları ve bazı kanser türleri için önerilen ilaçların bilimsel geçerliliği olmadığı için ödeme listesine alınmadığını belirterek, "Türk devleti parasına bakmaz. Bu ilaç bir Türk'ün, bir vatandaşımızın, hastamızın, yavrumuzun tedavisinde kullanılacaksa biz onu onaylarız" dedi.

Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 'SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol'ün güncellenmesi amacıyla bakanlıkta düzenlenen ek protokolün imza törenine katıldı. Bilgin, bu protokolle eczanelerin sevkiyat ve vatandaşların taleplerinin karşılanmasının hedeflendiğini belirterek, "Burada eczanelerimizin vereceği hizmetler, bu hizmetlerin karşılığı ve kurumumuzla ilgili indirimlerin gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldık" dedi.

Sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu ve bunu salgın sürecinde bir kez daha gördüklerini kaydeden Bakan Bilgin, "İster kamu hastanesinde olsun, ister özel hastanelerde olsun hiç kimse bu süreçte koronavirüsle ilgili tedavilerde para ödemek zorunda kalmamıştır. Bunun bütün karşılığını kamu kuruluşları, sosyal güvenlik sistemi karşılamıştır. Elbette sosyal güvenlik sistemi bu harcamaların yanında açıklar vermektedir ama sosyal devletin gereği budur" diye konuştu.

'BEDELİ NE OLURSA OLSUN ONAYLANMIŞ İLACI LİSTEMİZE ALIYORUZ'

Bakan Bilgin, bazı ilaçların geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili de kampanyalar yapıldığını anımsatarak, "Tabi ki SMA hastaları, bazı kanser türleri veya çok seyrek rastlanan hastalıklar, hastalar var. Bu hastaların maalesef bazılarının ilacı yok. Bazılarının da tedavisi için kullanılabileceği söylenen, kamuoyunda böyle yansıtılan ama bilimsel olarak araştırmalarla tespit edilmemiş ilaçlar var. Bu ilaçların bazıları yüzbinlerce dolarla ifade ediliyor. Maalesef bu hastalarımız, özellikle çocuklarımızın aileleri bir 'ümit' olarak bu ilaçlara yöneliyorlar. Fakat pazarlanmaya çalışılan ilaçların büyük bir çoğunluğunun bilimsel olarak hiçbir geçerliliği yok. Hiçbir tıp otoritesi tarafından tanımlanmamış. Hepimizin bildiği Faz çalışmaları yapılmamış. Dolayısıyla biz devlet olarak bilimsel olarak onaylanmış, bilimsel testlerden geçmiş, tıp otoritelerince onaylanmış her ilacı bedeli ne olursa olsun, bir sosyal devletin sorumluluğu ile ödeme listemize alıyoruz" dedi.

İlaçların ödenmeme gerekçesinin de bilimsel olarak onaylanıp, onaylanmamasından kaynaklandığını vurgulayan Bakan Bilgin, "Biz parasına bakmayız. Türk devleti parasına bakmaz. Bu ilaç bir Türk'ün, bir vatandaşımızın, hastamızın, yavrumuzun tedavisinde kullanılacaksa biz onu onaylarız. Bu tür kampanyalara itibar edilmemeli, özellikle de kamu otoriteleri tarafından onaylanmamış kampanyaların mahiyeti bilinmeden bu tür duygu sömürüsüne dayanan girişimlere dikkat edilmeli" diye konuştu.

Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz

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Kaynak: DHA

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