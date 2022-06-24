Bakan Bilgin: Türk Devleti Söz Verdi, Onları Enflasyona Ezdirmeyecek - Son Dakika
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Bakan Bilgin: Türk Devleti Söz Verdi, Onları Enflasyona Ezdirmeyecek

24.06.2022 17:34
Bakan Bilgin: Türk Devleti Söz Verdi, Onları Enflasyona Ezdirmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun 30. Kuruluş Yıldönümü etkinliğine katıldı. Bilgin bugün burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Çalışanların alın terini koruyan devlettir. Temmuzdan itibaren çalışan memurların değil, emekli olan kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile koruduğumuz ilave haklar verdiğimiz gibi enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.

Yıl sonuna kadar 50 bin yeni istihdam olacak, yüksek öğrenimli gençlerden oluşacak. Üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz. Asgari ücretle ilgili düzenleme, diğer düzenlemeler, demokratik toplumda emekçinin hukukunu korumak.

Kamuda sendikalaşma oranı çok yüksek. Özel sektörde ciddi bir sorun var. 15 milyon emekçi işçi olarak çalışıyor. Bunların 1.5 milyona yakını örgütlü, bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalara karşı tavır almasınlar. Sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi devam ettiremeyiz. Türkiye'nin sanayi üretiminde yaptığı başarı, performans, ihracat rakamlarını daha ileriye taşımak istiyorsak emekçilere saygı duyulması lazım. Saygı duyan işverenlerimiz var. Hepsine sesleniyorum, işçilerin karşısında durmayın."

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Kaynak: ANKA

Vedat Bilgin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: Türk Devleti Söz Verdi, Onları Enflasyona Ezdirmeyecek - Son Dakika

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