Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte"

22.03.2022 15:24
Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Model Fabrika'da yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Model Fabrika'da yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" dedi. Model Fabrika'nın endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırdığını da vurgulayan Bakan Bilgin, Merinos Fabrikası ziyaretinde de işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen Model Fabrika ile Merinos Fabrikası'nı ziyaret etti. Merinos Fabrikası'nda işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Bilgin, daha sonra Gaziantep Model Fabrika'da incelemelerde bulundu.

"MODEL FABRİKA EKONOMİK KALKINMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat işletmelerinin verimliliklerinin sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına sağlayan Model Fabrika'daki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Model Fabrika'nın yaptığı çalışmalar çok önemli. Çünkü biz Türkler, geçtiğimiz yüzyılda sanayi çağını kaybettik. O kayıp bize çok ağıra mal oldu. Bu konu üzerinde ben çok duruyorum çünkü sanayi çağını kaybetmek bize yaklaşık 200 yıl az gelişmiş ülke kategorisinde anılma sonucunu getirmiştir. Oysa Türkiye 500 yıl dünyanın her alanında 1. ülkesiydi. Biz imparatorluğu hep askeri başarılarımızla hatırlarız, evet askeri başarılarımız sonsuzdu ama esas başarımız biz dünyanın ticaret yollarını yöneten bir ülkeydik. Dünya ticaretinin merkezinde biz vardık. Dünya para hareketlerinin yani altın ve gümüşün merkezinde biz vardık. Ticaret neyle olur? Mal ve parayla olur. Bu nedenle üretimin merkezinde de biz vardık. Yani Türkiye bir üretim merkeziydi. Biz dünyanın aynı zamanda en büyük limanlarını yöneten bir ülkeydik. En büyük limanlara mal veren bir ülkeydik. Bir çağ kaybetmek maliyeti ağır bir şey. O ağır maliyeti bizim ülkemiz ödedi ama buradan çıkmamız lazım. Biz o eski konumumuzu değiştirmek zorundayız. Değiştirmek içinde değişim iradesine sahip olmak lazım. Ha deyince değişim olmuyor, değişime hazırlık yapmak gerekiyor. Değişimin insan kaynağı her şeyden önemli. O insan kaynağını Türkiye eğitim sistemiyle, insan yetiştirme düzeniyle bugün başarmıştır. Onun için Gaziantep, yıldızı yükselen bir şehirlerden birisidir. Hatta sadece Türkiye'de değil dünyada da yıldızı yükselen bir şehirdir. O bakımdan geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.

"MODEL FABRİKA ENDÜSTRİYEL ÜRETİM DÜZENİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRIYOR"

Model Fabrika'nın endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırdığını vurgulayan Bakan Bilgin, "Model Fabrika akıllı teknolojilerin olduğu yer. Model Fabrikalar, klasik endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırıyor. Model Fabrikalar yeni bir üretim tarzı getiriyor. Bu bakımdan çok önemli" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİK DEĞİŞİMLERE VE SORUNLARA CEVAP VERECEK GÜÇTE"

Türkiye'nin yeni bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu aktaran Bakan Bilgin, "Her değişimin sorunları var. Biz bugün Türkiye'de değişimin sorunlarını yoğun ve pandemi sonrası dünya çapındaki ekonomik krizlerin etkisinde kalarak yaşıyoruz. Bunlara cevap verecek güçteyiz. Her yerde değişim vardır, her yerde değişimler sorun oluşturur. Önemli olan o sorunları çözme kabiliyetine sahip olmaktır. Biz, 21. yüzyılda hem değişimin sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetebilecek akla sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.

(Ahmet Demir-Said Vakkas Yağcı/ İHA)

Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte

YORUMLAR
500
TDP lideri Sarıgül: 'Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir' TDP lideri Sarıgül: 'Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir' Bakan Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslen nereli, kaç yaşında? Bakan Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslen nereli, kaç yaşında?

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: 'Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte' - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement