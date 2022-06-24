Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kamu-Sen kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kamu-Sen kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

24.06.2022 16:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde sosyal bir koruma ilave zammı yapacaklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde sosyal bir koruma ilave zammı yapacaklarını bildirdi.

Bilgin, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Geçen yıl enflasyon yüzde 36 iken asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını ve tarihi bir adım atarak asgari ücretteki vergileri kaldırdıklarını anımsatan Bilgin, bu artışın işsizliğe yol açması yönündeki endişelerin gündeme getirildiğini ancak Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla istihdamın da arttığını söyledi.

Başlangıçta dört çalışma grubu için verilmesi düşünülen 3600 ek gösterge düzenlemesini bütün gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının bu ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip olduğunu anlattı.

Temmuzda yapılacak düzenlemelerle bu rakamların kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldıracağını kaydeden Bilgin, "Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran onlara sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun tahribatını da onaracağız"

Daha önce kamu çalışanları ve emeklilerine ilave haklar verdikleri gibi bu defa da enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi gerçekleştireceklerini bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Sadece kamu çalışanlarımızı, memurlarımızı mı? Hayır. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta işçi sendikalarımızla bugün sabah da işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun tahribatını da onaracak."

"İşverenler sendikalaşmaya karşı tavır almasın"

Kamuda sendikalaşma oranının yüksek olduğuna ancak özel sektörde bu oranın çok düşük kaldığına dikkati çeken Bilgin, "Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalaşmaya karşı tavır almasın. Emekle sermaye sosyal bakımdan bir araya gelmeden, sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi ilanihaye devam ettiremeyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bakan Bilgin'e günün anısına şilt takdim etti.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katılarak bir konuşma yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kamu-Sen kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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