Milyonların beklediği EYT'ye ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den yeni açıklama: Çözüm aşamasına geldi - Son Dakika
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Milyonların beklediği EYT'ye ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den yeni açıklama: Çözüm aşamasına geldi

19.12.2022 22:08

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin, "Uzun uğraşlarla çözüm aşamasına gelmiştir. Çünkü birçok meselenin boyutu vardır, mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt'ta gerçekleştirdiği valilik ve esnaf ziyaretleri sonrası AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek partilerle buluştu. Bilgin burada yaptığı konuşmada EYT ve asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN DÖNEM YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE ARTIRDIK"

Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, " Türkiye'nin ekonomik büyümesi 1 milyondan fazla, yıl sonu itibarıyla istihdam yaratılacaktır. Türkiye de istihdam yaratarak, büyüyerek bu sorunu aşacaktır. Bu sorunun bir başka yönü de şudur. Çalışanların, düşük gelir gruplarının korunmasıdır. Ben özellikle bakanlığımızla ilgili bunu söylüyorum; biz çalışanlarımızı, emeklilerimizi koruyacak bir ücret politikası projeksiyonu ile bakıyoruz geleceğe. Bugünümüzü yarına taşıyacak tedbirleri bugünden alıyoruz. Geçtiğimiz dönemde aritmetik olarak asgari ücreti yüzde 80'in üzerinde artırdık. Yeterli oldu mu, olmadı mı?' Bugün yeniden ele alıyoruz. Yarın asgari ücret komisyonumuz toplanacak. Toplantıdan sonra da yeniden varılan noktayı inşallah uzlaşma noktasını buluruz, değerlendireceğiz ve bir karara varacağız. O varacağımız karar, daha önce de birkaç defa belirttim; işverenlerimizin ödeyebileceği ama emekçilerimizin rahat nefes alacağı bir rakama ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz o. Onu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"EYT ÇÖZÜM AŞAMASINA GELMİŞTİR"

Bakan Bilgin, EYT'ye ilişkin de "EYT, 99'da başlamış 8 Eylül 1999'dan bugüne gelen bir mesele; bunu da çözüyoruz. Bu tabii uzun uğraşlarla çözüm aşamasına gelmiştir. Çünkü birçok meselenin boyutu vardır, mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz. Onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra meclis gündeminde yer alacağını planlıyoruz. Sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir Türkiye var; 2023'e cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken de ekonomisi büyüyen, sosyal sorunlarını çözen, sosyal politika yaklaşımıyla toplumun bütün kesimlerini özellikle çalışan, emekçi, emekli ve yoksul isimlerini, gelir dağılımından daha düşük gelir alanlarını destekleyerek onları daha yukarı doğru tırmandıracak bir sosyal politika yaklaşımıyla sorun çözüyoruz. Bizim ücret politikamız da buna dayanmaktadır. Asgari ücret politikamız da bu stratejiye dayanmaktadır. En alttaki ücretleri yukarı doğru tırmandırmak, yukarıdakileri de daha yukarı tırmandırmak. Dolayısıyla ücretlerin milli gelirden aldığı payı artırmak, siyasetimizin özetini böyle yapabiliriz' diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Milyonların beklediği EYT'ye ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den yeni açıklama: Çözüm aşamasına geldi - Son Dakika

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