Son Dakika Haberleri: Bakan Bizimle Görüşmezse Kürtaj Grevine Gideriz

Bakan Bizimle Görüşmezse Kürtaj Grevine Gideriz

2 saat önce

SYNGOF Sendikası, 1600 üyesine yazdığı mektupta "seslerini duyurmak" için kürtaj yapmaya son vermeye hazır olma çağrısı yaptı.

Bakan Bizimle Görüşmezse Kürtaj Grevine Gideriz, System.String[]
SYNGOF Sendikası, 1600 üyesine yazdığı mektupta "seslerini duyurmak" için kürtaj yapmaya son vermeye hazır olma çağrısı yaptı. Ülkedeki kadın doğum uzmanlarının yaklaşık dörtte birinin üye olduğu sendika, tıbbi hatalar nedeniyle hüküm giyen arkadaşları için sigorta fonu bulunmaması nedeniyle bu yönteme başvurduklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve feminist kuruluşlar grev tehdidinin kabul edilemez olduğunu ve "kadınların rehin alınması anlamına geldiğini" söyledi.

KÜRTAJA CİNAYET DİYEN DE AYNI SENDİKA

Buzyn yazılı açıklamasında "Hiç bir durumda kadınların böyle rehin alınması müzakereler için koz ya da medyada görünmek için kullanılmamalı, bakanlık çok yakından takip ediyor" dedi.

Fransa Tabipler Odası'nın da grev tehdidini kınadığı ve "tıp etiğine tamamen aykırı" diye nitelediği bildirildi. Feminist örgüt Osez le Feminisme de twitter de "Syngof bir kürtaj grevi tehdidinde bulundu. Bu, kürtaja cinayet diyen aynı sendika" mesajını paylaştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:20 

Sendika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:34:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Bizimle Görüşmezse Kürtaj Grevine Gideriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]