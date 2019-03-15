Bakan Bizimle Görüşmezse Kürtaj Grevine Gideriz

SYNGOF Sendikası, 1600 üyesine yazdığı mektupta "seslerini duyurmak" için kürtaj yapmaya son vermeye hazır olma çağrısı yaptı.

SYNGOF Sendikası, 1600 üyesine yazdığı mektupta "seslerini duyurmak" için kürtaj yapmaya son vermeye hazır olma çağrısı yaptı. Ülkedeki kadın doğum uzmanlarının yaklaşık dörtte birinin üye olduğu sendika, tıbbi hatalar nedeniyle hüküm giyen arkadaşları için sigorta fonu bulunmaması nedeniyle bu yönteme başvurduklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve feminist kuruluşlar grev tehdidinin kabul edilemez olduğunu ve "kadınların rehin alınması anlamına geldiğini" söyledi.



KÜRTAJA CİNAYET DİYEN DE AYNI SENDİKA



Buzyn yazılı açıklamasında "Hiç bir durumda kadınların böyle rehin alınması müzakereler için koz ya da medyada görünmek için kullanılmamalı, bakanlık çok yakından takip ediyor" dedi.



Fransa Tabipler Odası'nın da grev tehdidini kınadığı ve "tıp etiğine tamamen aykırı" diye nitelediği bildirildi. Feminist örgüt Osez le Feminisme de twitter de "Syngof bir kürtaj grevi tehdidinde bulundu. Bu, kürtaja cinayet diyen aynı sendika" mesajını paylaştı.

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