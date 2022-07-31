Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3) - Son Dakika
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Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3)

31.07.2022 00:22
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3)

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIRAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine yapılan saldırıyı kınayarak, "Ankara'da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum.

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine yapılan saldırıyı kınayarak, " Ankara'da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin Cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3) - Son Dakika
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