Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3)

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine yapılan saldırıyı kınayarak, " Ankara'da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin Cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.