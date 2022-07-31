Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (3)

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine yapılan saldırıyı kınayarak, " Ankara'da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin Cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
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