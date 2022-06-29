"İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi" - Son Dakika
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"İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi"

29.06.2022 11:28

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç'ın konuşması Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa...

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç'ın konuşması

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'un konuşması ANKARA - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) Ankara'da bir otelde düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi"'nde konuştu.

YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ, uluslararası insan hakları zirvesinde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, uluslararası insan hakları zirvesinde konuştu: (2) 'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az' 'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi' - Son Dakika

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