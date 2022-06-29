Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'un konuşması ANKARA - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) Ankara 'da bir otelde düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi"'nde konuştu.

Kaynak: AA

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