BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ - Son Dakika

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün (16) ailesine telefonla arayarak taziyelerini sundu. Baba Bekir Şentürk ile görüşen Bakan Bozdağ, 'Bu tür olaylar bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın başka Sıla'lar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şentürk ailesine taziye ziyaretine gelen AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın cep telefonundan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'le görüştü. Taziyelerini sunan ve adli sürecin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Bozdağ, 'Rabbim sabrınızı versin; Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı. Emin olun 84 milyon her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. İçimiz acıdı çok üzüldük. Allah sizlere sabır versin. Bu konunun bilesin ki yakın takipçisi olacağım her aşamasında. 'Yeni Sıla'larımızda olmasın' diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür canavarca hisle vahşice cinayet işleyen kişilerle ve bu tür şiddete bulaşan kişilerle devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek onun hatırasına saygıyı öyle gösterebiliriz. Bunların üzerine biz hükümet olarak da gideceğiz? dedi.

'TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ'

Yargının konuyu takip ettiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, 'Bu tür olaylar bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın başka Sıla'lar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sıla'mız da bu vahşice canavarca cinayet işleyerek hayallerini ve geleceğini söndüren insanlıktan nasibini almamış kişide elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir. Ben bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim tekrar sabrını versin. Telefonum her daim sizlere açık. Ankara'ya geldiğinizde de beklerim' ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası acılı baba Şentürk, Bakan Bozdağ'a teşekkür etti.