Üye Girişi
BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ - Son Dakika

BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ

18.02.2022 15:06

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün (16) ailesine telefonla arayarak taziyelerini sundu.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün (16) ailesine telefonla arayarak taziyelerini sundu. Baba Bekir Şentürk ile görüşen Bakan Bozdağ, 'Bu tür olaylar bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın başka Sıla'lar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şentürk ailesine taziye ziyaretine gelen AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın cep telefonundan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'le görüştü. Taziyelerini sunan ve adli sürecin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Bozdağ, 'Rabbim sabrınızı versin; Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı. Emin olun 84 milyon her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. İçimiz acıdı çok üzüldük. Allah sizlere sabır versin. Bu konunun bilesin ki yakın takipçisi olacağım her aşamasında. 'Yeni Sıla'larımızda olmasın' diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür canavarca hisle vahşice cinayet işleyen kişilerle ve bu tür şiddete bulaşan kişilerle devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek onun hatırasına saygıyı öyle gösterebiliriz. Bunların üzerine biz hükümet olarak da gideceğiz? dedi.

'TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ'

Yargının konuyu takip ettiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, 'Bu tür olaylar bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın başka Sıla'lar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sıla'mız da bu vahşice canavarca cinayet işleyerek hayallerini ve geleceğini söndüren insanlıktan nasibini almamış kişide elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir. Ben bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim tekrar sabrını versin. Telefonum her daim sizlere açık. Ankara'ya geldiğinizde de beklerim' ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası acılı baba Şentürk, Bakan Bozdağ'a teşekkür etti.

BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ
BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ
BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ

YORUMLAR
500

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:13:12. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement