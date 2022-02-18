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BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ - Son Dakika

BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ

18.02.2022 16:20

Kızı Sıla'yı kaybeden baba Bekir Şentürk, ilk kez yaşananlarla ilgili konuştu.

Kızı Sıla'yı kaybeden baba Bekir Şentürk, ilk kez yaşananlarla ilgili konuştu. Acılarının çok büyük olduğunu belirten Şentürk, "Adalet yerini bulsun istiyoruz. Sayın Bakan'ımızla da görüştük telefonda. Onlar da işin takibindeler. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği var. Taziyeye gelenlerden duyuyorum. Eşimle ayrı olduğumu söylemişler. Zorla nişanlandırdığımız da söylenmiş. Bunlar tamamen yalan. Avukatlar evimize geldiler. Gerekli bilgilendirmeyi şu saatten sonra avukatlar yapacaklar. Kızımla en son annem rahatsızlanınca 20 gün önce eve geldiğim zaman görüştük. Ben balıkçı olduğum için genellikle denizde oluyorum. 8 gün kadar evde durduktan sonra tekrar işime geri dönmek zorunda kaldım. Telefonla sürekli irtibat halindeydik. Kızım bana bir tehdit aldığı konusunda bir şeyden bahsetmedi. Belki de korkuyordu, tehdit ediliyordu, o yüzden bana bir şey söyleyemedi. Korkuttular mı artık ne oldu bilmiyorum. Çok içine kapanık bir kızdı" dedi.

AİLESİ MEZARDA

Bekir Şentürk ile babaanne Hatice Şentürk ve hala Hayriye Öztürk, Sıla Şentürk'ün mezarına geldi. Babaanne Hatice Şentürk, torununun mezarına sarılıp ağladı. Komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Evinin önündeki 'Balım' adlı köpeği de Sıla'nın bakıp büyüttüğü belirtildi.

PENCEREDEN KAÇMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in, olay günü eve geldiğinde tartıştığı Sıla Şentürk'ün kaçtığı üst kata çıktığı, ardından yeniden alt kata inip mutfaktan bıçak aldığı ortaya çıktı. Elinde bıçakla çıktığı üst katta Sıla'nın boğazını kesen Gökçek'in, evin arka tarafındaki pencereden alt kattaki deponun üzerine atladığı, oradan da bahçeye inip tarladan kaçtığı öğrenildi. Köy yoluna inen ve yaya olarak merkeze ulaşan Gökçek'in buradan taksiye binerek havalimanına gittiği belirlendi.

SAĞLIK RAPORUNUN DETAYLARI

Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü, bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in engelli olduğuna dair verilen sağlık raporunun detayları ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nce 23 Ocak 2019'da düzenlenen 'Erişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda, Gökçek'e yüzde 50 oranında hafif derecede zeka gerililiği tanısı konuldu. Gökçek'in IQ testleri puanının 68 olarak hesaplandığına yer verilen raporda, "Hastanın konuşma hızı ve miktarının normal olduğu, konuşma akıcılığının bozuk olduğu, göz teması ve ilişki kurmasının normal olduğu, algı patolojisinin olmadığı, gerçeği değerlendirmesinin normal olduğu, saptanmıştır. Uygulanan WAIS zeka testinde sözel IQ puanının 75, performans IQ puanı 62 ve tüm testten aldığı puan 68 olarak hesaplanmıştır. Tanısının 'hafif derecede zeka gerililiği' olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ
BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ
BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ

YORUMLAR
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Bekir Şentürk, Sıla Şentürk, Baba, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN BOZDAĞ: BAŞKA SILA'LAR OLMASIN DİYE TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ - Son Dakika


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