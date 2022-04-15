Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur

15.04.2022 09:05
Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davanın Suudi Arabistan'a nakledilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesinin kanuna uygun olduğunu savunarak kararın çarpıtıldığını öne sürdü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davada 7 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti. Müşteki Hatice Cengiz'in avukatı aracılığıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, yargılamanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi kararının kaldırılması talep edildi.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI İTİRAZ ETTİ

Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar'ın sunduğu itiraz dilekçesinde, "Onlarca hukuki, ahlaki ve siyasi nedenden ötürü bu kovuşturmanın herhangi bir ülkeye ama Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir. Buna rağmen 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın devri kararı verilmiş olup, hatalı ve eksik tesis edilen ilgili kararın kaldırılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarında bu şekilde vazgeçemez. Ülkemizin duruşu bu konuda belliyken sadece Adalet Bakanlığı mesnetsiz ve anlamsız gerekçelerle olumlu görüş vermesi hasebiyle işbu dava devredilemez" ifadeleri kullanıldı.

"SİYASİ HESAPLA YAPILAN ÇARPITMA YORUMDUR"

Davanın devriyle ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ise İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur - Son Dakika
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