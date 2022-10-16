Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu - Son Dakika
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Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu

16.10.2022 15:44

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ali Doğru'nun ailesine taziyede bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Ali Doğru'nun ailesine taziyede bulundu.

Bartın'ın Fırınlı köyünde madenci Ali Doğru'nun evine gelen Bakan Bozdağ, babası Hasan, annesi Zülfiye ve eşi Yasemin Doğru'ya başsağlığı diledi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Bozdağ'a, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak eşlik etti.

Taziyede Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İki çocuk babası Ali Doğru'nun eşinin hamile olduğu da ifade edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bekir Bozdağ, Ali Doğru, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziyede bulundu - Son Dakika
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