Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak - Son Dakika
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Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak

07.07.2022 10:01

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzaladığı genelgeyle Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılabilecek.

Bekir Bozdağ, Cumhuriyet başsavcılıklarına Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre bayram dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler, 11-15 Temmuz'da yapılacak.

GÖRÜŞ SÜRELERİ EN FAZLA 3 SAAT OLACAK

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

DİSİPLİN CEZASI OLANLAR YARARLANAMAYACAK

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak - Son Dakika

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