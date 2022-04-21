Bakan Bozdağ, Kaşıkçı Dosyasına İlişkin Konuştu: Türkiye Üzerine Düşeni Yaptı - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa ve İstanbul'daki saldırılarla ilgili "Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" dedi. Cemal Kaşıkçı dava dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesi hakkında Bozdağ, "Türkiye kamuoyunu etkilemek için siyasi birtakım hesaplarla çarpıtma yapılıyor. Kaşıkçı olayında dünyada en iyi en net en kararlı tavır koyan tek ülke vardır o da Türkiye'dir. Türkiye üzerine düşeni yaptı" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BUNLARIN HEPSİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME GAYRETİ

Dün infaz koruma memurlarını taşıyan araca, bugün de TÜGVA binasının önündeki bombalı saldırıyla ilgili sorular üzerine Bozdağ, güvenlik güçlerinin takipte olduğunu ve yakın zamanda faillere ulaşılacağını söyledi. Saldırıların eş zamanlı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" yorumu yaptı.

Bozdağ, ceza infaz koruma memurlarına yönelik saldırıyla ilgili "Cezaevlerine dönük uzun bir zamandır yürüyen bir kampanya var bu kampanya çerçevesinde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiralar gerçekmiş gibi sunuluyor. Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Böyle bir iddiası olan varsa biz bu iddiaların hepsinin üzerine gidiyoruz. Şu ana kadar ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı asılsız çıktı" dedi.

Bu olayla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmede bulunmadığını belirten Bozdağ, "Keşke bir değerlendirmede bulunsaydı. Çünkü bir şehit, yedi yaralı ve bir bombalı saldırı var" dedi. Bozdağ ayrıca, "Bunların hepsi Türkiye'de birtakım olaylarla gündemi değiştirme gayreti olduğunu da hepimize gösteriyor" diye konuştu.

"1 KASIM'DAN ÖNCE BİR SÜREÇ BAŞLATILDI İSE TERÖR ÖRGÜTLERİ BAŞLATMIŞLARDI"

"Saldırılarla ilgili 7 Haziran-1 Kasım arasındaki döneme benzetildi, muhalefet kaygılarını dile getirdi" anımsatması üzerine Bozdağ, "Muhalefet saldırıyı kim yapmış diyor? Terör örgütleri yapıyor. Madem öyle diyorlar, saldırı yapanları kınasın. Şehidimize rahmet, ailesine başsağlığı dilesin. Yarın bu terör saldırısı ortaya çıkınca hepimiz göreceğiz. 1 Kasım öncesi de askerimize, polisimize saldıran terör örgütüydü. Bombayı koyan terör örgütüydü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütlerine karşı mücadele etmeyecek miydi? 'Ceylanpınar'daki saldırıyı yapanlar terör örgütü PKK değildi' diyebiliyorlar mu? Kim yaptı bu saldırıları? Terör örgütleri yaptı. 1 Kasım'dan önce bir süreç başlatıldı ise bunları terör örgütleri ortaya koydukları eylemlerle başlatmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör eylemlerine karşı mücadele etmiştir ve terör örgütlerine haddini bildirmiştir" diye konuştu.

"GÖÇMENLERİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ ARZU EDİYORUZ"

Sığınmacılara yönelik açıklamalarla ilgili sorular üzerine Bozdağ, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde sığınmacılar hem uluslararası hem Türk hukuku çerçevesinde bulunuyorlar. Hukuka uyarak muameleye tabi tutuluyorlar. Türkiye aynı tutumuna devam edecektir. Hepimizin gönlü arzu ediyor ki Suriye'de iç barışın tesisi ve göçmenlerin ülkelerine dönmeleridir" yanıtı verdi.

"TÜRKİYE KAMUOYUNU ETKİLEMEK İÇİN SİYASİ BİRTAKIM HESAPLARLA ÇARPITMA YAPILIYOR"

Cemal Kaşıkçı dava dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesine ilişkin soru üzerine Bozdağ, şöyle konuştu:

"Yargılamanın nakline yargılamayı yapan mahkeme karar verir. Önce duruşmanın durması sonra nakline karar verdi. Duruşmanın düşmesine ilişkin verilen karar yok. Yargılamanın nakline dair karar var, yargı yetkisinin devrine dair karar yok. Yargılama Suudi Arabistan'da devam edecektir. Türkiye'de 2008'den beri devam eden tahkikat çerçevesinde 26 sanıklı davada, sanıklar duruşmada hazır edilemedi. Çünkü hepsi yabancı, iadeleri talep edildi, istinabe adli yardım yoluyla ifadeleri alınmak istendi. Alınamadı, dolayısıyla şu an fiilen Türkiye'de açık olan bir dosya var ama yargılama süreci fiilen işlemeyen bir dosya var. İade gerçekleşecek ki sanıklar hazır edilecek, dosyada yargılama gerçekleşsin. Bunlar olmadığı zaman Türkiye'deki hukuk çerçevesinde; eğer sanıklar yargılama sırasında mahkeme huzurunda hazır edilemiyorsa yahut adli yardım yoluyla sanıkların ifadesi alınamıyorsa, yargılamanın nakline karar verileceğini kanun düzenliyor. Mahkeme de bu kanunu gözeterek yargılamanın nakli yönünde karar vermiştir. Bu karar yasaya da uygun bir karardır.

Türkiye kamuoyunu etkilemek için siyasi birtakım hesaplarla çarpıtma yapılıyor. Kanun açık, mahkemenin yetkisi açık… Kaşıkçı olayında dünyada en iyi en net en kararlı tavır koyan tek ülke vardır o da Türkiye'dir. Türkiye'den daha açık, daha net tavır koyan ikinci büyük ülkeyi Sayın Kılıçdaroğlu veya bu mesele üzerinden siyasi hesap yapanlar, buyursunlar göstersinler. Amerika mı İngiltere mi Fransa mı Almanya mı? Hepsini duruşu ortada. Türkiye üzerine düşeni yaptı. Türkiye'den daha ilkeli, daha etkin, daha kararlı davranan ikinci ülke yok."

"DOSYA AÇIK SADECE YARGILAMA DURMUŞ OLACAK"

Dava dosyalarının Suudi Arabistan'a verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da Bozdağ, "Yargılamanın nakli demek bazı evrakların oraya gönderilmesi demek. Yargılama orada devam edecektir. Eğer mahkümiyet kararı Suudi Arabistan mahkemeleri verirse, o zaman Türk mahkemesi davanın düşmesine karar verir. Mahkümiyet dışında başka bir karar verecek olursa o zaman da Türk mahkemeleri bu kararın gerekçesine bakarak değerlendirme yapacaktır. ya yargılamanın düşmesine karar verir ya da yargılamanın kaldığı yerden devamına karar verir. Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırılmamıştır. En son sözü yine Türk mahkemesi söyleyecektir. Hangi evraklar gideceğini de mahkeme karar verecektir. Dosya açık, sadece yargılama durmuş olacak" yanıtı verdi.